"Люди в СБУ думают ж*пой": Кондратюк призвал спецслужбу взяться за гастролеров-фанатов Путина

По мнению продюсера, в нынешней ситуации больше глупости, чем "зрады".

Известный продюсер Игорь Кондратюк призвал СБУ не допустить выступлений в Киеве иностранных артистов, которые нарушили законы Украины.

Об этом Кондратюк сказал в эфире ObozTV. Речь шла, в частности, о двух концертах, анонсированных на ноябрь. В Киеве планирует выступить шведский музыкант Dr.Alban, внесенный в базу "Миротворец" после гастролей в оккупированном Крыму, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

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"Я скажу, что Баканов (Иван Баканов, действующий глава СБУ – Ред.) еще об этом не знает. Он не разобрался. Он так же разбирается в СБУ, как я в тонкостях квантовой теории струн", – заявил Кондратюк.

"Албан выступал в Крыму? Ну и живи там, ты не имеешь права въезжать на территорию Украины, ты нарушил наши законы. Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно – значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ – Ред.) не на своем месте. Это значит, люди думают ж*пой. Что я вам могу еще веселого сказать?", – возмутился он.

По мнению продюсера, в нынешней ситуации больше глупости, чем "зрады".

"Это происходит исключительно потому, что кто-то в СБУ решил, что законы можно нарушать", – считает Кондратюк.

Он напомнил, что Доктор Албан прибывал в Крым не через украинские пункты пропуска, а самолетом из РФ.

"Этот человек в принципе не может выступать в Украине! Скажите это кому-то в СБУ, если есть контакты. У меня нет, могу только говорить об этом в эфире", – резко добавил шоумен.