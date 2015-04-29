На эвакуацию украинцев из Непала выделено 7 миллионов гривень

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства. "Чрезвычайным решение правительства выделяем больше 7 млн грн на то, чтобы обеспечить транспортировку украинцев из Непала", - сказал он.

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Премьер отметил, что, по уточненным данным, в Непале находятся 196 украинских граждан, 45 из которых на данный момент уже выразили желание покинуть эту страну.

При этом Государственная служба чрезвычайных ситуаций уже подготовила самолет Ил-76 и ждет разрешения на полет, поскольку на данный момент в Непале зарезервировано более 100 рейсов от стран, желающих эвакуировать своих граждан.

Как сообщал УНИАН, в течение суток в пострадавший от землетрясения Непал отбудет группа консулов для обеспечения эвакуации граждан Украины из этой страны.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан, находящихся в Непале, воспользоваться специальном рейсом, который будет направлен в эту страну для эвакуации.