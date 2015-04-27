Поджегший траву в Сибири журналист отделался порицанием

«Акинченко вынесли общественное порицание, то есть пожурили», — сообщил FlashSiberia источник в силовых органах региона.

По его словам, журналист принес извинения, объяснив свой поступок «желанием снять красивый репортаж».

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Вместе с тем, по данным источника, в регионе задержаны несколько человек, которых подозревают в поджогах, и им грозит реальный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что заявление на Акинченко в отделение МВД по Ширинскому району Хакасии написала местная жительница. С ее слов журналист, находясь в пяти метрах от поселка Колодезный, бросил на землю окурок, в результате чего произошел пал травы. По словам самого журналиста, он хотел поджечь траву, «чтобы снять фон». В руководстве Первого канала назвали М.Акинченко идиотом.