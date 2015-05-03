Путинские байкеры вместо Берлина попали в Луганск
03:45, 03 мая 2015Общество
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Некоторые мотоциклисты носили жилеты с символикой клуба "Ночные волки".
REUTERS
1 мая в оккупированный боевиками Луганска приехали около 30 российских байкеров.
Как пишет ТСН, об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 мая.
В отчете говорится о том, что некоторые мотоциклисты носили жилеты с символикой скандального клуба "Ночные волки".
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