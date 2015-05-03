Путинские байкеры вместо Берлина попали в Луганск

1 мая в оккупированный боевиками Луганска приехали около 30 российских байкеров.

Как пишет ТСН, об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2 мая.

В отчете говорится о том, что некоторые мотоциклисты носили жилеты с символикой скандального клуба "Ночные волки".

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