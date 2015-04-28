Российских байкеров не пустили в Литву

Об этом сообщает DELFI.

"В Литву мотоциклисты пытались проехать по Беларуси через КПП "Райгардас", что находится в самоуправлении Друскининкай. У мотоциклистов были шенгенские визы", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что байкеры сказали пограничникам, что не принадлежат к "Ночным волкам". Они утверждали, что являются калининградцами и ехали домой с проходившего на этих выходных в Беларуси праздника байкеров.