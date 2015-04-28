Российских байкеров не пустили в Литву
01:46, 28 апреля 2015Мир
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Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы не пропустили российских байкеров с территории Беларуси, поскольку мотоциклисты не представили документов о техническом осмотре транспортных средств и не могли доказать, что их мотоциклы исправны.
Путинских байкеров не пустили в Литву / obitel-minsk.by
Об этом сообщает DELFI.
"В Литву мотоциклисты пытались проехать по Беларуси через КПП "Райгардас", что находится в самоуправлении Друскининкай. У мотоциклистов были шенгенские визы", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что байкеры сказали пограничникам, что не принадлежат к "Ночным волкам". Они утверждали, что являются калининградцами и ехали домой с проходившего на этих выходных в Беларуси праздника байкеров.
Путинским байкерам не разрешили въехать в Литву из Беларуси
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