Российских байкеров не пустили в Литву

01:46, 28 апреля 2015
Мир
7918

Сотрудники Государственной службы охраны границы Литвы не пропустили российских байкеров с территории Беларуси, поскольку мотоциклисты не представили документов о техническом осмотре транспортных средств и не могли доказать, что их мотоциклы исправны.

Ночные волки / obitel-minsk.by

Об этом сообщает DELFI.

"В Литву мотоциклисты пытались проехать по Беларуси через КПП "Райгардас", что находится в самоуправлении Друскининкай. У мотоциклистов были шенгенские визы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПольша объяснила, почему не пустила путинских "волков"

Сообщается, что байкеры сказали пограничникам, что не принадлежат к "Ночным волкам". Они утверждали, что являются калининградцами и ехали домой с проходившего на этих выходных в Беларуси праздника байкеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter