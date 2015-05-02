В Одессе суд вынес первый приговор по делу избиения евромайдановцев

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, учитывая предыдущую судимость, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

"Суд установил, что 19 февраля 2014 года у здания Одесской ОГА на проспекте Шевченко произошло массовое нападение неизвестных на участников мирного протеста, которые протестовали против убийства участников Евромайдана в Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе этих событий осужденный препятствовал профессиональной деятельности журналиста "5 канала".

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"Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, а пострадавший в ходе следствия не заявлял каких-либо претензий имущественного характера", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура Одесской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч 1 ст 171 (препятствование профессиональной деятельности журналистов), ч 4 ст 296 (хулиганство) и ч 2 ст 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.