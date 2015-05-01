В Одессе разоблачили и заблокировали масштабную сепаратистскую сеть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, противоправный сценарий удалось сорвать на этапе его подготовки. Лубкивский отметил, что этот сценарий объединял несколько антиукраинских проектов - создание фейковой «одесской народной республики», раскрутка несуществующих, так называемых, «народного совета Бессарабии», «Порто-Франко» и т. п..

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Как заявил Лубкивский, часть членов сети была глубоко законспирирована. В настоящее время задержано около 20 человек. Среди задержанных координаторов сети - бывшие сотрудники одесского УБОПа, СБУ, представители пророссийских партий, активисты “Куликового поля”, местный криминалитет.