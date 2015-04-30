1+1 медиа заявляет о внешнем вмешательстве в сигнал каналов группы

Вчера, 29 апреля, телеканалы группы 1+1 медиа, в частности 1+1, Униан ТВ, ПлюсПлюс, стали жертвой внешнего вмешательство в спутниковое вещание, сообщает пресс-служба группы.

Во время вечернего эфира ( с 20.30 до 21.00) было зафиксировано глушение ТВ-сигнала, который распространяется через спутник Amos-2.

Такое вмешательство повлияло на все типы приема ТВ-сигнала, ведь подавляющее большинство кабельных операторов, а также все эфирные станции получают сигнал со спутника.

Для телезрителей это отразилось во временном отсутствии сигнала, рассыпании изображения при появлении сигнала и проблемах со звуком. Трудности с приемом были заметны на территории всей Украины.

Согласно данных технического мониторинга причиной проблем с сигналом стало внешнее вмешательство.

Отдельно заметим, что сегодня состоялось нетипичное задержание данных от исследовательской компании Nielsen.