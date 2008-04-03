В Киеве за парковку в центре можно платить по мобильному

В Киеве теперь за услугу парковки автомобиля в центре города можно будет оплатить с помощью мобильного телефона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, вчера на 22-х парковочных площадках первой территориальной зоны парковки столицы стартовал проект «Мобильная парковка». Это новый инновационный проект для киевлян, который позволяет производить расчеты за услуги парковки автомобилей с помощью мобильного телефона.

Подобные системы работают в большинстве стран Европейского Союза, в частности Норвегии, Австрии, Финляндии, Швеции, Дании, Великобритании, Эстонии и других странах.

Водитель, купив специальную скретч-карточку и отправив SMS-сообщение на номер 516, осуществляет открытие (пополнение) парковочного счета.

Перед началом парковки водитель с помощью мобильного телефона отправляет SMS-сообщение на номер 516, в котором указывает номер парковочной площадки и номер своего автомобилю.

Для окончания парковки водитель с помощью мобильного телефона отправляет SMS-сообщение с буквой С или звонит по телефону на номер 516.

Скретч-карточки для мобильной парковки распространяет коммунальное предприятие «Киевтранспарксервис» через сети автозаправочных станций «Лукойл-Украина», «Кло», сети киосков «Союзпечать», «Укрпочты» и ТМ «Вариант», а также в кассах Киевского метрополитена. Номер парковочной площадки приведен в табличке к дорожному знаку парковки.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС отметил, что «раньше, когда организацией парковки занимались районы, с оплаты за услуги парковки город получал 150 тыс. грн. ежемесячно. Теперь же, после введения безналичной оплаты за услуги парковки, с тех парковочных площадок, которыми занимается КП «Киевтранспарксервис», сумма поступлений в местный бюджет возросла в 10 раз и составляет 1,5 млн. грн.».