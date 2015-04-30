Турпотоки из Украины в Турцию остаются на уровне 2013 года

По итогам I квартала 2015 года, туристический поток из Украины в Турцию составил 75 332 человека, что даже превысило показатель 2013 года (74 466 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Турции в Украине.

Вместе с тем, согласно полученной информации, число украинских туристов, посетивших Турцию в I квартале текущего года, оказалось на 6,61% меньше, чем в аналогичный период в 2014-м.

"Похожая ситуация и с въездными потоками в Стамбул. В I квартале 2015 года город на двух континентах посетили 59 117 украинцев, тогда как в аналогичный период 2013-го количество отечественных туристов составило 57 073 человек", - отмечают в Посольстве.

Особо отмечается, что такие показатели выглядят позитивно на фоне сокращения украинского рынка выездного туризма до 50-60% и существенной девальвации гривни.

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"Сохранение объемов турпотоков в Турцию на уровне 2013 года объясняется не только территориальной близостью, безвизовым режимом, соотношением стоимости и качества отдыха в стране, но и ее богатым историческим прошлым и интересными экскурсионными маршрутами", - считают в Посольстве.

"Я рад признать, что даже в нетрадиционные туристические месяцы многие украинцы выбирают Турцию в качестве места проведения отпусков и каникул. Полагаю, что в летнем сезоне количество людей, остановивших свой выбор на ней, останется стабильным", - отметил Атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине Берат Йылдыз.