На самолете Минобороны Непал готовы покинуть 85 украинцев

Об этом говориться в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел. "По информации консула посольства Украины в Индии который сейчас находится в Катманду, пока у него есть информация о 85 человек (списки постоянно обновляются), которые сообщают о готовности эвакуироваться из Непала на самолете Ил-76", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинский самолет Ил-76 приземлился 30 апреля в 08.20 по киевскому времени в аэропорту Дели для дозаправки и технической подготовки для перелета в Катманду.

В настоящее время в консульстве Украины в Непале находятся 45 человек, еще 30 человек в пределах Катманду.