В Киеве и Львове ночью произошли взрывы

Во Львове обошлось без жертв, а в столице – трое людей получили травмы, сообщает ТСН.Ранок.

Во Львове в Железнодорожном районе около часа ночи взорвался участковый пункт милиции. Первым к месту прибыл львовский Автомайдан, лишь впоследствии - пожарные. Пострадавших в результате взрыва нет, подробности пока неизвестны.

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Напомним, вчера на Донбассе снова взорвали железную дорогу.