На Донбассе снова взорвали железнодорожные пути

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня в 05.30 в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило сообщение от работников железной дороги о том, что на 1168 километре указанного перегона в 4.30 произошел взрыв неизвестного происхождения", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области неизвестные взорвали железнодорожные пути

Пострадавших в результате взрыва нет, движение поездов закрыто.

В МВД также отмечают, что территория перегона не подконтрольная ВСУ, и отмечают, что за последние 2 месяца это уже четвертый такой случай.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 113 УК (диверсия).

Напомним, 23 апреля УНИАН сообщал, что в Донецкой области взорвали поезд, движение по железной дороге приостановлено.