На Донбассе снова взорвали железнодорожные пути
На перегоне станций Южно-Донбасская - Оленевка произошел взрыв, повреждено около 170 метров железнодорожных путей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Сегодня в 05.30 в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило сообщение от работников железной дороги о том, что на 1168 километре указанного перегона в 4.30 произошел взрыв неизвестного происхождения", - сказано в сообщении.
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Пострадавших в результате взрыва нет, движение поездов закрыто.
В МВД также отмечают, что территория перегона не подконтрольная ВСУ, и отмечают, что за последние 2 месяца это уже четвертый такой случай.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 113 УК (диверсия).
Напомним, 23 апреля УНИАН сообщал, что в Донецкой области взорвали поезд, движение по железной дороге приостановлено.