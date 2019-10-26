Координатор «КрымЅОЅ» стала заместителем представителя президента на полуострове

Тамила Ташева является председателем правления общественной организации «КрымSOS».

Президент Владимир Зеленский назначил Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Читайте такжеЗеленский утвердил новый состав украинской части комитета президентов Украины и Польши Текст соответствующего распоряжения №357/2019-рп от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства. Ташева является председателем правления общественной организации «КрымSOS», миссия которой - деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова.

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