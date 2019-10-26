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Координатор «КрымЅОЅ» стала заместителем представителя президента на полуострове

20:05, 26 октября 2019
Общество
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Ташева стала заместителем представителя президента в Крыму / фото Тамила Ташева / Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Текст соответствующего распоряжения №357/2019-рп от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства.

Ташева является председателем правления общественной организации «КрымSOS», миссия которой - деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова.

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Теги: #оккупация Крыма#Владимир Зеленский