Координатор «КрымЅОЅ» стала заместителем представителя президента на полуострове
20:05, 26 октября 2019Общество
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Тамила Ташева является председателем правления общественной организации «КрымSOS».
Ташева стала заместителем представителя президента в Крыму / фото Тамила Ташева / Facebook
Президент Владимир Зеленский назначил Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.
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Текст соответствующего распоряжения №357/2019-рп от 25 октября обнародован сегодня на сайте главы государства.
Ташева является председателем правления общественной организации «КрымSOS», миссия которой - деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова.
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