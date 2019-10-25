МВД ежеквартально будет отчитываться о расследованиях преступлений против журналистов

Аваков согласился персонально отчитываться о резонансных нападениях и их расследованиях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил назначить в ведомстве ответственных за ежеквартальные отчеты о расследовании преступлений против журналистов.

Об этом в Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

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Кроме того, Аваков уполномочил своего заместителя Антона Геращенко и главу Нацполиции Игоря Клименко координировать усилия МВД и ГУНП для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности.

«Также Министр согласился обеспечить персональное реагирование на перечень резонансных нападений на журналистов в регионах, который подготовила НСЖУ», – говорится в сообщении.

НСЖУ, в частности, передала в министерство дело о нападении радикалов на агентство «Укринформ», избиения журналистов в Виннице, на Черниговщине, Житомирщине и Одесской области и др. Отдельно рассмотрят факт избиения фотокорреспондента Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014 года.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Авакова на должности является одним из наиболее сложных. По его словам, принимая его, они «серьезно поговорили» и «очень четко обозначили «красные линии» для Авакова.