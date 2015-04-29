Пропускная система на Донбассе породила новую волну взяточничества - активисты

Действующая пропускная система пересечения линии разграничения с неконтролируемыми территориями на Донбассе несовершенна, нежизнеспособна и неэффективна.

Об этом заявляет общественная организация "Донбасс СОС" в открытом обращении к президенту Петру Порошенко и председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко, передает "Украинская правда".

На основании обращений на "горячую линию" организации "Донбасс СОС" перечисляет основные проблемы.

Так, номера телефонов координационных штабов, где делают пропуска, как и "горячая линия СБУ", постоянно то заняты, то выключены или просто не отвечают. Узнать что-то о пропуске невозможно.

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Электронная система пропусков официально не запущена, она работает в тестовом режиме. Оперативная информация о ее работе на официальных сайтах отсутствует. Постоянно ходят слухи, что электронная почта того или иного сектора не работает.

У тех, кто выехал из Донецкой и Луганской областей, – серьезные проблемы с подачей документов: очередь только для подачи документов достигает до 1 месяца; пропуск готовится еще 1 месяц; люди должны ждать до 2 месяцев.

Кроме того, "пропускная система породила новую волну взяточничества и коррупции".

"Согласно показаниям наших абонентов, стоимость пропуска от 300 до 1 200 гривень, в зависимости от того, насколько срочно гражданину требуется пропуск, и как тесно он знаком с коррупционерами", - отмечает организация.

"Лица, которые хотят проехать через блокпост без пропуска, дают взятку от 50 до 200 гривень... Взятка на одном блокпосту не даст 100% гарантии того, что их пропустят на следующем блокпосту", - добавляют в "Донбасс СОС".

По словам бизнесменов, товар пропускают через блокпосты при условии взятки, исходя из ставки за каждый килограмм ввозимого груза.

"Лица, которые хотят выехать с неконтролируемой территории без пропуска, обязаны предъявить справку о постановке на учет временно перемещенного лица. Об этом не сказано ни в одном из официальных сообщений, но ее непременно требуют. А если справки нет, то путь, скорее всего, будет закрыт", - отмечает организация.

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Кроме того, некоторые военнослужащие ведут себя невежливо или унижают граждан.

"Чтобы восстановить или получить паспорт гражданина Украины, необходимо выехать, а выехать возможно только при условии получения пропуска и предъявления паспорта", - указывает на еще одну коллизию "Донбасс СОС".

Организация предлагает шаги для совершенствования механизма пересечения линии разграничения на Донбассе.