Каша Сальцова: Я жалею, что мы не проводили на Донбассе каждые выходные

Такое мнение высказала украинская певица Саша Кольцова (Каша Сальцова), лидер группы Крихітка (ранее - Крихітка Цахес), в интервью журналу Новое Время.

Кольцова вспомнила, как прошлой зимой ездила в Донбасс и общалась с противниками Евромайдана, которые "готовы были наброситься на нее и растерзать за ее позицию".

Читайте такжеПисатели и музыканты проведут фестиваль "Украинская весна" в трех прифронтовых городах“Я жалею, что мы не проводили в Донбассе каждые выходные. Надо было постоянно объяснять, что у нас с ними одинаковые претензии к власти, что мы хотим одного и того же. Но появился кто-то поумнее и разыграл другую карту”, - сказала она.

“Мне интересно, кто найдет верные слова для жителей востока Украины. Но я не уверена, что это будут песни”. - ответила она на вопрос, может ли музыкант сейчас стать объединяющим звеном между людьми с разными позициями.

Полное интервью читайте в журнале Новое время № 16 за 1 мая 2015 года.