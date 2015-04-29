Волонтеры собирают деньги на противоожоговые повязки для бойцов АТО

15:52, 29 апреля 2015
Общество
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Противоожоговая повязка "вытягивает" тепло из тканей, не давая ожогу пойти вглубь.

Ожог / facebook.com/backandaliveПротивоожоговые повязки не дадут ране увеличиться / facebook.com/backandalive

Чтобы закрыть вопрос с противоожоговыми повязками для военных в зоне АТО необходимо около 50 тысяч долларов.

Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым" на странице в Facebook.

Известно, что после термического воздействия, ожоговый процесс развивается в тканях. Чтобы его остановить - нужно срочно отвести оттуда тепло. Противоожоговая повязка с этим справляется отлично, она "вытягивает" тепло из тканей, не давая ожогу пойти вглубь.

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Волонтеры подчеркнули, что данные повязки давно входят в состав аптечек американских морских пехотинцев

"Первая партия стоила 10 тысяч долларов и сегодня поедет в войска. Следующая будет стоить 20 тысяч долларов. Распределять будем по медикам и частям с большим числом техники. Волонтерская инспекция уже работает над этим. Наши ребята горят именно в ней. И мы им поможем. Скоро и без государства", - говорится в сообщении.

Волонтеры отметили, что маленькая повязка стоит 3 доллара - ее будут класть в разгрузку солдатам, большая - 6 долларов, маска на лицо – 26 долларов. Маски и большие повязки будут находиться в рюкзаках медиков.

Знакомьтесь, это Сережа из 95й бригады.Недавно он получил орден Богдана Хмельницкого 3й степени.Чуть меньше года наза...

Posted by Повернись живым on 29 квітня 2015 р.

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