СМИ: Морпехов-предателей из Керчи увольняют и переводят в стройбат

18:35, 23 июня 2014
Политика
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Офицеров из батальона керченских морпехов, которые после оккупации Крыма решили присягнуть России, увольняют со службы в российской армии, а оставшихся на службе - расформируют.

Керченский батальон морской пехоты расформируют / kerch.fm

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на сотрудника Министерства обороны Украины, пожелавшего не называть свое имя.

На базе батальона морской пехоты города Керчи создается батальон железнодорожных войск - стройбат. Также из батальона увольняют всех женщин-военнослужащих.

Читайте такжеЗа измену присяге уволены 12 тысяч правоохранителей, которые работали в Крыму «При принятии присяги РФ предателям из Керченского батальона морской пехоты обещали не расформировывать батальон, увеличить заработную плату и повысить по службе - но на деле вышло немного иначе. Всех женщин и офицеров уволят, некоторых контрактников оставят», - рассказал служащий Минобороны.

Как сообщалось, оставшиеся верными Украине морпехи были передислоцированы из Керчи в Николаев.

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