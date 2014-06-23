СМИ: Морпехов-предателей из Керчи увольняют и переводят в стройбат
Офицеров из батальона керченских морпехов, которые после оккупации Крыма решили присягнуть России, увольняют со службы в российской армии, а оставшихся на службе - расформируют.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на сотрудника Министерства обороны Украины, пожелавшего не называть свое имя.
На базе батальона морской пехоты города Керчи создается батальон железнодорожных войск - стройбат. Также из батальона увольняют всех женщин-военнослужащих.
Читайте такжеЗа измену присяге уволены 12 тысяч правоохранителей, которые работали в Крыму «При принятии присяги РФ предателям из Керченского батальона морской пехоты обещали не расформировывать батальон, увеличить заработную плату и повысить по службе - но на деле вышло немного иначе. Всех женщин и офицеров уволят, некоторых контрактников оставят», - рассказал служащий Минобороны.
Как сообщалось, оставшиеся верными Украине морпехи были передислоцированы из Керчи в Николаев.