МИД Литвы, Латвии и Эстонии требуют освободить украинского журналиста Асеева

Дипломаты балтийских стран осуждают незаконный приговор, вынесенный Асееву контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

В министерствах иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призывают немедленно освободить незаконно заключенного контролируемыми Россией боевиками гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева (известного также как Васин).

Об этом говорится в соответствующих сообщениях внешнеполитических ведомств балтийских стран в микроблоге Twitter.

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"Я приобщаюсь к международному сообществу с целью призыва немедленного освобождения украинского журналиста Станислава Асеева. Его заключение так называемой "Донецкой народной республикой" и шокирующий 15-летний приговор суда являются вопиющим нападением на свободные и независимые СМИ", - заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Также заключение Асеева осудил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Приговор суда и заключение украинского журналиста Станислава Асеева так называемой "Донецкой народной республикой" полностью неприемлемы, и являются дерзким нападением на свободу мысли и прав журналистов. Он должен быть немедленно освобожден", - подчеркнул Ринкевичс.

В МИД Эстонии заявили, что "это наша обязанность выступать против таких мерзких нападений на независимых журналистов и свободу мысли".

Как сообщал УНИАН, 22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки «ДНР» объявили об «осуждении» Асеева к «15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Известно, что автор колонок проекта Донбас.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением» в отношении Асеева.