В оккупированном Крыму начались поджоги предприятий крымскотатарских бизнесменов

Координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил, что в оккупированном Россией Крыму поджигают коммерческие объекты крымскотатарских предпринимателей, передают "Новости Крыма".

«В течение последних нескольких дней в селе Рыбачье (Алушта) подожгли 7 частных коммерческих объектов: гостиница, кафе «Ай-Петри», кафе «Уют», торговый павильон, торговые точки и 4 автомобиля, принадлежащие предпринимателям – крымским татарам», – написал он в Фейсбуке.

Читайте такжеГПУ готовит материалы для Гааги о преступлениях России, "ЛНР" и "ДНР" против УкраиныКак сообщалось ранее, в минувшие выходные в Бахчисарайском районе, по информации Духовного управления мусульман Крыма, «коктейлями Молотова» закидали мечеть.

28 апреля нелегитимный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в мае на полуострове пройдут громкие задержания участников коррупционных схем.

«Все происходит на глазах, о каком предпринимательстве можно говорить? Среда должна быть для всех благоприятная. Будут у нас в течение мая громкие задержания, я вам обещаю. Я знаю, о чем я говорю. Есть много грамотеев, которые считают, что Крым – это отдушина, что сюда руки федеральных органов власти не доходят. Я всех разочарую, поверьте», - заявил Аксенов.