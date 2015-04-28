В Крыму неизвестные забросали мечеть "коктейлями Молотова"

Злоумышленники бросили в здание мечети несколько стеклянных бутылок с зажигательной смесью, однако молитвенный дом пострадал несильно, сообщает ТСН.

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"Местные жители, как мусульмане, так и христиане, удивляются и считают, что произошла провокация, поскольку это первый подобный случай в селе, где очень дружно проживают представители разных национальностей и вероисповедания. Свидетельством тому является то, что мусульманская мечеть и православный храм расположены друг напротив друга", - говорится в сообщении организации "Духовное управление мусульман Крыма".