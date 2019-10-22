Пол-яйца и никакого мяса: стало известно, чем кормят в детсадах оккупированного Донецка

Сотрудники дошкольных учреждений сообщают, что просто нет финансирования.

В сети показали, чем кормят маленьких детей в садиках оккупированного Донецка. Детям предлагают хлеб и кашу в больших количествах, а о мясе и рыбе речи вообще не идет. Молочные продукты в меню также отсутствуют.

Об этом сообщают "Донецкие новости".

Например, Александр Болотин разместил меню в ясли-саде № 288 «Солнышко», расположенного в Куйбышевском районе города.

«Оказывается, в республике детям мясо не положено... Именно так выглядит меню на сегодня в ясли-саде № 288. Я подозреваю, что и в остальных садиках то же самое... Зрелище, надо сказать, печальное. Значит, деньги на салюты, парады и флажки в республике есть, а детям мясо можно не давать?.. Товарищи! За что мы боремся?» - задал он риторический вопрос, показав фотографию меню.

Читайте также"Донецк остается в сердце": переселенцы с Донбасса рассказали, чего им не хватает из прошлой жизни

В этом детском саду воспитывается одна из дочерей Болотина.

«Только что забрала ребенка из сада. В обморок не падает, но голодная. Из этого рациона, она только утром съела кашу на завтрак, сейчас дома отъедается», - сообщила супруга Надежда Болотина.

В самом детсаду порекомендовали приносить еду из дома.

«Если в стране нет денег на детей, то я требую срочно сократить штат руководства общественного движения "Донецкая республика", упразднить парады и салюты. Тогда деньги найдутся!», – считает Александр Болотин.

Обсуждая увиденное дончане подчеркивают, что «при Украине было не только мясо, но и рыба».

Также люди акцентируют, что в меню даже не дают целого яйца.

«В яйцах белок, но увидела, что яйцо – 20 г! Это ж даже не яйцо, а меньше половины!.. И не все дети эти яйца едят! Моя малая их до сих пор не любит, уже 28 лет. А у некоторых от яиц – диатез. Звери, а не люди! А молочные продукты где? Неужели даже на стакан молока денег нет? Хлеба за день, в общей сложности, аж 100 г! Да еще с кашей! Повара на мыло с таким рационом! И хотела бы я увидеть ребенка, который будет есть тушеную капусту... да еще не домашнюю... 2 раза в день – каша с хлебом!» – возмущается Виктория.

Как сообщал УНИАН, журналисты рассказали о судьбе детей из Донбасса, которые хотят учиться в украинских школах, но не могут.