Журналисты рассказали о судьбе детей из Донбасса, которые хотят учиться в украинских школах, но не могут (видео)

В Украине существует дистанционное обучение и список школ во всех городах Украины, которые должны обучать детей с неподконтрольных территорий.

С начала войны на Востоке и аннексии Крыма на подконтрольную территорию Украины приехало более 1 млн 400 тыс переселенцев. Но выехали из-под оккупации не только те, кто признает себя украинцем – много кто не имеет финансовой возможности жить под сине-желтым флагом родной страны. Особенно беспомощны в этой беде простые дети.

Об этом говорится в сюжете программы Деньги.

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В Украине существует дистанционное обучение. Есть утвержденный МОН список школ во всех городах Украины, которые должны обучать детей с неподконтрольных территорий. Как оказалось на практике - список существует, но никто конкретно не берется за дистанционное обучение детей с неподконтрольных территорий. В результате поиск такой школы закончился просто чиновничьим "футболом", где кроме обещаний - ничего.

Журналисты решили помочь устроить ребенка из оккупированного Донбасса на дистанционное обучение в школе Киева. В результате долгих поисков школа № 6 города Киева согласилась взять к себе мальчика. Никаких оправданий или ссылок на ложный список. Просто люди делают свое дело и показывают, что им не безразлична судьба маленького украинца из Донецка.