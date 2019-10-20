Почти 80 тысяч жителей Луганщины остались без воды из-за долгов за электричество
10:23, 20 октября 2019Общество
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От электроснабжения отключили три насосных станции «Лисичанскводоканала».
Частина Лисичанська залишилась без води / lisichansk.com.ua
В Луганской области почти 80 тысяч жителей трех городов остались без воды.
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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 18 октября в г. Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская").
Вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, м. Приволье и м. Новодружеськ - всего около 80 тыс. жителей.
В течение суток 19 октября населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 м3 технической воды.
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