Почти 80 тысяч жителей Луганщины остались без воды из-за долгов за электричество

От электроснабжения отключили три насосных станции «Лисичанскводоканала».

В Луганской области почти 80 тысяч жителей трех городов остались без воды.

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 18 октября в г. Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская").

Вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, м. Приволье и м. Новодружеськ - всего около 80 тыс. жителей.

В течение суток 19 октября населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 м3 технической воды.