цей матеріал доступний українською

Почти 80 тысяч жителей Луганщины остались без воды из-за долгов за электричество

10:23, 20 октября 2019
Общество
179 0
Частина Лисичанська залишилась без води / lisichansk.com.ua

Читайте такжеЖителям Луганской области спасатели начали подвозить воду

Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, 18 октября в г. Лисичанск из-за задолженности за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения три насосные станции ЛКСП «Лисичанскводоканал» ("РТИ", "Белогоровская" и "Боровская").

Вследствие чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, м. Приволье и м. Новодружеськ - всего около 80 тыс. жителей.

В течение суток 19 октября населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 м3 технической воды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вода#Луганщина