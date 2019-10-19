В Житомирской области с требованиями выплатить зарплату учителя перекрыли международную трассу «Киев-Ковель-Ягодин» (фото)

Учителя образовательных учреждений Лугинского района ходят по пешеходному переходу с плакатами: «Требуем зарплату!», «Боремся за справедливость!».

В Лугинском районе Житомирской области на международной трассе «Киев-Ковель-Ягодин» затруднено движение из-за акции учителей, требующих от местных властей выплатить им зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в акции принимают участие более 100 человек.

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Учителя образовательных учреждений Лугинского района ходят по пешеходному переходу с плакатами: «Требуем зарплату!», «Боремся за справедливость!». Через некоторое время люди пропускают автомобили и снова выходят на переход. На этом участке трассы образовались большие пробки.

Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

О запланированной акции учителя предупредили руководство Лугинской объединенной территориальной громады. Вчера с учителями общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме.

На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.