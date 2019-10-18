Снова опозорился: глава комитета по свободе слова Шуфрич "забыл" статьи, которые защищают журналистов (видео)

В контексте разговора Шуфрич заявил о необходимости менять законодательство.

Председатель комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей УК Украины, которые защищают журналистов.

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«Номера сейчас не вспомню. Но уже раза четыре подписывал письма о содействии в расследовании именно этих статей», – сказал Шуфрич, отвечая на вопрос, может ли он назвать номера статей в программе Bihus.Info.

На уточняющий вопрос, что предусматривают статьи по защите журналистов, председатель комитета тоже не дал четкого ответа. Шуфрич только заметил, что в статьях как минимум две части и максимальное наказание за вмешательство в журналистскую деятельность до 7-8 лет.

В контексте разговора Шуфрич заявил о необходимости менять законодательство, чтобы правоохранители несли усиленную ответственность в случае ненадлежащего расследования преступлений против журналистов.

Как сообщал УНИАН, на заседании Подготовительной депутатской группы больше всего споров возникло вокруг руководства Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем которого предлагали избрать представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестора Шуфрича.

В частности, депутаты от партии “Европейская солидарность” заявили, что такой выбор является очень странным. Они подчеркнули, что предлагали свои кандидатуры в состав руководства в этом комитете, но их предложения не учли.