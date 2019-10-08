На Киевщине школьников кормят некачественными продуктами – расследование (видео)

Детям впаривают худшие продукты за "лучшую" цену.

В учебных заведениях Киево-Святошинского района школьников младших классов кормят некачественными продуктами.

Читайте такжеВ Черкассах полиция начала расследование массового отравления детей в школеКак говорится в расследовании программы «Деньги», детям впаривают худшие продукты за «лучшую» цену. Коммунальное предприятие «Детское питание» за 20% «отката» кормит детей почти списанными продуктами.

О поставках в школы некачественных продуктов и фактах коррупции журналистам рассказала бывший бухгалтер предприятия Оксана Розумная.

Отмечается, что несколько месяцев назад директора КП Валерия Смирнова задержали при получении взятки. Однако, несмотря на это, его вновь назначили руководителем предприятия.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе в школьной столовой отравились 53 ученика.