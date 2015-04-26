В Луганске боевики решили брать с пенсионеров плату за проезд
23:25, 26 апреля 2015Общество
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Руководители захваченного боевиками Луганска решили взимать с пенсионеров плату за проезд в троллейбусе.
В Луганске боевики решили брать с пенсионеров плату за проезд / УНИАН
Пользование этим видом транспорта обойдётся им в 1,5 гривны. Уточним, что Украине пенсионеры обладают правом бесплатного проезда, сообщает Информатор.
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Остальным жителям оккупированного областного центра, как сообщалось ранее, пользование троллейбусом будет стоить 3 гривны (или 6 рублей по «курсу ЛНР»). Ранее, напомним, руководители Луганска заверяли, что пассажиры льготных категорий будут пользоваться троллейбусом бесплатно.
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