В Луганске боевики решили брать с пенсионеров плату за проезд

Пользование этим видом транспорта обойдётся им в 1,5 гривны. Уточним, что Украине пенсионеры обладают правом бесплатного проезда, сообщает Информатор.

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Остальным жителям оккупированного областного центра, как сообщалось ранее, пользование троллейбусом будет стоить 3 гривны (или 6 рублей по «курсу ЛНР»). Ранее, напомним, руководители Луганска заверяли, что пассажиры льготных категорий будут пользоваться троллейбусом бесплатно.