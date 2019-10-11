Почти половина украинцев считает нынешнюю власть лучше предыдущей – опрос

23% респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% – что действия новой власти оказались лучшими, чем они ожидали.

Около половины украинцев считают, что нынешняя власть страны лучше предыдущей.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром Разумкова в период 4-9 октября 2019 года социологического исследования, представленные сегодня.

Так, 48,2% опрошенных граждан Украины сказали, что нынешняя власть лучше предыдущей, 26,6% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8,3% - что она хуже предыдущей. Не определились с ответом 16,8%.

Читайте также"Демонстрирует открытость": социолог оценил влияние пресс-марафона на рейтинг Зеленского

Характеризуя действия власти, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать - такое мнение разделяют 41,5% респондентов, еще 29,4% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. В то же время, 19,9% опрошенных отметили, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия в этом направлении. Затруднились ответить на вопрос 9,2% респондентов.

Согласно полученным данным, 23% респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5,1% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. В свою очередь 9,3% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12,1% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, а 5,6% ответили, что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. Но 39,7% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

В ходе исследования были опрошены 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3%.