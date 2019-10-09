Пятая часть переселенцев с Донбасса и Крыма вернулись в оккупацию – опрос

91% из них планирует оставаться там в течение следующих трех месяцев, и только 3% намерены переехать на контролируемую Украиной территорию.

Пятая часть переселенцев из Донбасса и Крыма - 851 респондент, или 21% из 4073 опрошенных внутренних переселенцев Украины в данный момент вернулись и проживают на временно оккупированных территориях.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса в рамках мероприятий Национальной мониторинговой системы ситуации с внутренне перемещенными лицами, представленного представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

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«Во время проведения телефонного опроса, охватившего 4073 интервью во всех областях Украины, 851 респондент (21%) был идентифицирован как временно-перемещенное лицо, которое вернулось и проживает в данный момент на временно неконтролируемой Украиной территории», - говорится в отчете.

Отмечается, что наибольшая доля вернувшихся в оккупацию приходится на одиноких женщин, средний возраст которых 59,4 лет, относящихся к экономически неактивному населению.

Большинство респондентов (76%) назвали причиной возврата владение частной собственностью, в связи с чем они не должны оплачивать аренду жилья.

Месячный доход большинства таких лиц (61%) составляет от 1,5 тыс. до 7 тыс. грн.

При этом, подавляющее большинство этих лиц пересекают линию разграничения по крайней мере раз в квартал или чаще (81%) для посещения друзей и семьи, а также получения выплат и снятия наличных.

91% переселенцев, вернувшихся в оккупацию, планируют оставаться там в течение следующих трех месяцев, и только 3% намерены переехать на контролируемую Украиной территорию.

Справка УНИАН. Основанная в 1951 году, МОМ является ведущей межправительственной организацией в области миграции, тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами. 2016 году МОМ присоединилась к системе ООН в качестве Агентства ООН по вопросам миграции. Представительство МОМ в Украине начало работать в Киеве в 1996 году.

Исследование представляет собой сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве путем выборочных опросов в пределах личных и телефонных интервью, обсуждений в фокус-группах, выборочных опросов лиц, пересекающих линию разграничения, и использования административных данных.

По данным Министерства социальной политики Украины, на период проведения опроса было 1,385 млн внутренне перемещенных лиц, в том числе 60% из Донецкой области, 37% - из Луганской, 3% - из Автономной Республики Крым.