В Троицкое, которое оставалось без электроэнергии 3 месяца, подали свет - Москаль

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, свет в Троицком пропал 21 января, и вот теперь, спустя три месяца, его подачу наконец восстановили.

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«Троицкое оставалось единственным населенным пунктом без электроэнергии на контролируемой Украиной территории Луганщины. Восстановить свет здесь было чрезвычайно трудно, поскольку, во-первых, ЛЭП получили сильные повреждения, во-вторых, подходы к электроопорам, ведущие в село, во многих случаях были заминированы, а, в-третьих, само село растянуто на несколько десятков километров, соответственно, линии электропередач здесь имеют огромную длину», - отмечает Москаль.

Согласно сообщению, на восстановительные работы пришлось потратить огромные средства и приложить максимум усилий ремонтных бригад, впрочем, сейчас большая часть села уже со светом, а на остальную электроэнергию подадут в ближайшее время.

По данным Москаля, сегодня на контролируемой правительством территории области остается единственный населенный пункт, в котором в результате боевых действий пока что не действует одна из систем жизнеобеспечения - Трехизбенка Новоайдарского района, которая все еще без газа. «Газопровод, который обеспечивал село голубым топливом, поврежден на оккупированной территории вблизи Сокольников, и допустить туда ремонтные бригады боевики наотрез отказались (зимой одну из бригад даже обстреляли из минометов)», - поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что принято решение построить газопровод в обход оккупированных территорий, и разработана смета работ, финансирование которых на себя возьмет областной бюджет.