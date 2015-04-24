В Украине стартовала сессия тестов ВНО для абитуриентов

Об этом в пятницу сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает Радио Свобода.

Как говорится на сайте центра, допуск участников в пункт проведения внешнего независимого оценивания продлится с 10:15 до 10:50. На входе в пункт проведения внешнего независимого оценивания необходимо иметь сертификат участника ВНО, приглашение-пропуск и оригинал паспорта.

Для абитуриентов, которые будут проходить сегодня экзамен, разработаны тесты двух уровней сложности по украинскому языку и литературе. Результаты ВНО по украинскому языку и литературе будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации за курс полного общего среднего образования для всех выпускников.

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Для участия в основной сессии внешнего оценивания зарегистрировались почти 289 тысяч абитуриентов. Дополнительная сессия ВНО начнется 9 июня и продлится ровно месяц.