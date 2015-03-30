СБУ ликвидировала канал финансирования терроризма на Харьковщине и объявила в розыск лидера "Оплота" Жилина

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что финансирование осуществлялось через две харьковские коммерческие структуры, входящие в подконтрольный Жилину конвертационный центр. Денежные средства, предназначенные для финансирования террористов, перечислялись в адрес юридических и физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а наличные нелегально перевозилась через государственную границу Украины в РФ.

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В дальнейшем деньги попадали в Ростовскую область, а оттуда через контролируемый террористами участок украинско-российской границы - главарям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Сообщников Жилина задержали во время попытки перемещения денег через государственную границу Украины в РФ. Указанные средства на несколько дней ранее были незаконно переведены в наличные с помощью указанных коммерческих структур.

По данному факту следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Всем членам группы сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Кроме того, в связи со скрытностью Жилина от органов следствия на территории Российской Федерации 30 марта объявлен в розыск с целью доставки в суд для избрания меры пресечения.

Следствие продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер «Оплота» покинул Украину.