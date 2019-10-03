Советчина против современности: почему в некоторые детсады Киева огромная очередь, а в другие – недобор (видео)

Требования родителей к садику с каждым годом все растут - они создают собственные неофициальные рейтинги лучших заведений, куда очереди тысячами.

В детских садиках Киева обнаружили более 3 тысяч свободных мест. Это при том, что очередь в столичные дошкольные учреждения насчитывает 14 тысяч детей. Эти свободные места в детсадах не афишируют и не предлагают родителям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Садик, куда легко попасть, отличается еще советской мебелью, к примеру, здесь железные двухъярусные кровати, которым 35 лет. Заведующая садиком уверяет, что кровати еще не заменили в последней группе. 30-летней давности здесь и шкафы для переодевания и игрушечного инвентаря – чтобы шкафчики не открывались их связывают тряпочкой.

Кроме того, детская площадка в этом садике находится в полуаварийном состоянии.

По словам чиновников, свободными остаются неудобные территориально заведения, ведь большинство садиков Киева работают с перегрузкой – особенно там, где активная высотная застройка микрорайонов.

Так, в построенном 3 года назад садике, где современные и просторные детские площадки и отдельная спортивная зона для физкультуры, очередь на несколько лет вперед. Заведение заполнено на 125%.

В Министерстве образования уверяют, что пытаются решить проблему очередей в садики, но мест все равно не хватает. В Украине очередь на устройство детей в детские сады составляет примерно 30 тысяч детей.

Эксперты же наличие свободных мест в некоторых садиках в переполненной дошкольниками столице объясняют комплексно: пробелами в коммуникациях, несовершенством электронной очереди и, главное, требованиями родителей, которые все время растут. Выбирая садик, они, в частности, обращают внимание на то, как происходит процесс воспитания, обучения, какие воспитатели. Родители даже создают свои неофициальные рейтинги лучших заведений, куда очереди тысячами.

Таким образом, у полсотни детсадов в столице есть свободные места, тогда как сотни других дошкольных заведений набирают очереди из детей.