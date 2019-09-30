Нарисовать погибшую Настю не успела: художница рисует портреты углем военных на передовой (видео)

21-летний боец "Айдара" Анастасия Витовская готовила для художницы Александры обед. Но в ту же ночь Настя было смертельно ранена.

Художница Александра Скляр из Харькова рисует углем удивительные портреты украинских военных на передовой. Об этом говорится в сюжете ТСН. «Глубина в глазах, они очень серьезные. Хотя пытаются такими не выдаваться», - рассказывает художница. Художница настояла, чтобы среди героев рисунков обязательно были женщины. «После нескольких часов творчества на войне художница Александра наконец поест. Уже потом мы узнаем, обедом ее кормила боевой повар Анастасия Витовская. А той же ночью 21-летняя Настя погибла от множественных ранений осколками. Нарисовать ее портрет Саша не успела", - говорится в репортаже. Как сообщал УНИАН, в Донецкой области 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская. Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Зализное.

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