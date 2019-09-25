"Развалится в любом случае": ученый объяснил, почему Крымский мост обречен на разрушение

По словам российского гидрогеолога Юрия Медовара, есть ряд угроз для существования данного моста.

Железнодорожные испытания, которые начались на Крымском мосту, построенному с нарушением технологий, еще больше увеличили вероятность его проседания и разрушения.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский гидрогеолог Юрий Медовар.

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По его словам, если железнодорожные перевозки станут регулярными, начнут проседать опоры моста. Также, отметил Медовар, угрозу несет и его арочная конструкция.

Он напомнил, что по старым советским строительным нормам возводить арочные мосты в сейсмических районах не на скальной основе запрещалось. Их в угоду руководству России отменили. Но угроза никуда не делась.

"Полутвердые водонасыщенные глины, которые лежат под мостом, не держат той нагрузки, которую держит гранитный массив. Они будут проседать. Мало того, что арка весит 10 тыс. тонн, так еще 5 тыс. поезд. Просадка будет обязательно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра - мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь", - считает Медовар.

Как сообщал УНИАН, движение железнодорожной частью незаконно построенного Крымского моста, который соединит оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря. Недавно же по нему в тестовом режиме запустили дизельный поезд.