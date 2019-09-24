По Крымскому мосту пустили дизельный поезд

В поездке приняли участие российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста.

На незаконно построенном Крымском мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд.

Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

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Уточняется, что в поездке принимают участие российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив.

В соответствии с проектом на мосту быть уложены два железнодорожных пути с пропускной способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения пассажирских поездов - 120 км/ч, грузовых - 80 км/ч.

Маршруты свяжут оккупированные Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и другими городами.

Как сообщал УНИАН, движение по железнодорожной части незаконно построенного Крымского моста, который соединил оккупированный полуостров с Краснодарским краем, ориентировочно откроется 9-10 декабря.