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Во Львове требовали отставки начальника областной полиции после разгона протестов в Сосновке (фото)

11:36, 24 сентября 2019
Общество
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Глава областной полиции считает силовой разгон правильным решением / Скриншот

Около 50 активистов из местных общественных организаций 24 сентября пришли на аппаратное совещание Львовской облгосадминистрации (ЛОГА) с требованием уволить нового начальника ГУНП в области Василия Виконского после силового разгона акции в Сосновке.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Василий Виконский подтвердил, что приказ разогнать протест в Сосновке силой был его личным решением, и считает действия полиции законными. Однако, подчеркнул он, в отношении действий правоохранителей проводят служебное расследование.

В ответ председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский попросил Виконского написать заявление на увольнение: «С тем превышением, которые, я считаю, имели место, я прошу господина Виконского написать заявление на увольнение».

Глава львовской полиции уходить в отставку отказался.

Василия Виконского активисты провожали с криками: «Позор!».

Как сообщалось, активисты заметили вагоны с надписью "Российские Железные Дороги" на станции Сосновка 1 сентября. Участники боевых действий, шахтеры и жители остановили поезд и начали бессрочную акцию протеста.

Недалеко от станции активисты обустроили палаточный городок и начали круглосуточное дежурство. 21 сентября, во Львовской области на железнодорожной колеи станции "Сосновка" люди начали блокировать вагоны с углем, вскоре их разогнали силовым методом.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции нанесли телесные повреждения пятерым правоохранителям, одного госпитализировали. Задержанных 28 правонарушителей доставили в отдел полиции для установления личных данных.

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Теги: #полиция#Львовщина#акция протеста#Львовская ОГАпогода во Львове