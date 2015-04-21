Крымскотатарский режиссер начал съемки фильма о "киборгах"

Об этом сообщает в понедельник 20 апреля сайт Zik.

«Это будет фильм о новой стране, об архитекторах новой страны», – сказал Сейтаблаев.

По его словам, к созданию сценария фильма присоединились бойцы АТО и защитники Донецкого аэропорта.

«Для меня большая честь, что среди консультантов по написанию сценария у нас есть реальные бойцы. Их воспоминания и советы много для нас значат. Этот проект для меня очень важен», – отметил режиссер.

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Фильм Хайтарма был одним из претендентов на премию «Оскар» от Украины, а в мае 2014 года кинолента Сейтаблаева получила российскую премию «Ника».

Как сообщалось, фильм «Хайтарма» получил две премии на международном итальянском кинофестивале «Кимерия» в Италии.