Главному инженеру одесского отеля "Токио-Стар" сообщили о подозрении

По данным следствия, гостиница была закрыта в 2012 году из-за нарушений пожарной безопасности, а с 2013 года начала работать под видом новых субъектов хозяйствования.

Прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру одесского отеля "Токио Стар", в котором при пожаре в ночь на 17 августа погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, должностное лицо подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор работников, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Он также руководил работой этих людей.

Как отмечается, вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице.

В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

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Согласно проверкам органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работу отеля остановили.

По данным прокуратуры, в течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами был осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.

В июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения не предпринимались. В результате произошел пожар.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа погибли 9 человек во время пожара в отеле "Токио Стар". Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы заочно сообщено о подозрении, он скрывается от следствия.