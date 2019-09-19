Леонид Парфенов посетит Киев в рамках Business Wisdom Summit
12:00, 03 октября 2019Общество
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3-4 октября ekonomika+ и delo.ua приглашают на 8-й Business Wisdom Summit — одно из главных деловых событий года, объединяющее представителей крупного и среднего бизнеса.
В течении двух дней успешные предприниматели и управленцы будут делиться с аудиторией опытом, личными и профессиональными открытиями, своим видением перспективных направлений роста и развития.
В рамках саммита спикеры в формате лаконично и емкого выступления расскажут о своих стратегиях трансформации бизнеса в ответ на тренды и вызовы будущего.
Специальным гостем Business Wisdom Summit станет Леонид Парфенов, автор «Намедни».
До 31 августа действует специальная цена. Детали на https://bws.delo.ua/
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