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Леонид Парфенов посетит Киев в рамках Business Wisdom Summit

12:00, 03 октября 2019
Общество
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В течении двух дней успешные предприниматели и управленцы будут делиться с аудиторией опытом, личными и профессиональными открытиями, своим видением перспективных направлений роста и развития.

В рамках саммита спикеры в формате лаконично и емкого выступления расскажут о своих стратегиях трансформации бизнеса в ответ на тренды и вызовы будущего.

Специальным гостем Business Wisdom Summit станет Леонид Парфенов, автор «Намедни».

До 31 августа действует специальная цена. Детали на https://bws.delo.ua/

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