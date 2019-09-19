В Киеве произошел свадебный ажиотаж из-за "зеркальной" даты 19.09.2019 (видео)

Молодоженам советуют поспешить и жениться за сутки.

В столичных ЗАГСах ажиотаж из-за симметричной даты. Чтобы пожениться 19.09.2019 года жители столицы писали заявления за год.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С 9 утра во дворце бракосочетаний образовалась очередь из желающих жениться именно сегодня. Все они подавали заявки очень заранее, одна пара забронировала очередь почти за год. Кто-то считает дату просто красивой, а кто-то надеется, что дата магическая и будет счастливой для них.

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В целом в Киеве женятся 227 пар, это меньше чем было в такую дату 2018 года. Но в управлении юстиции не теряют надежды побить рекорд, потому что надеются, что молодожены воспользуются возможностью «брака за сутки».

«После обеда заключенные браки, тоже считаются долговременными - можно успеть подать заявку сейчас и жениться после обеда», - говорит начальник столичного управления юстиции Станислав Куценко.

Однако украинцев, которые пренебрегают приметам не меньше, ведь в недавнюю пятницу 13-ого поженились столько же молодоженов, как и в День Святого Валентина.