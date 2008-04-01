УБОП предупредил заказное убийство в Киеве

31 марта работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины совместно с работниками ГУМВД Украины в г. Киеве предупредили совершение убийства по заказу.

По подозрению в совершении этого тяжелого преступления задержана уроженка Азербайджана Л., сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Накануне в центральный аппарат спецподразделения по борьбе с организованной преступностью МВД Украины поступила информация о том, что жительница столицы Л. намеревается заказать убийство своего бывшего мужа Н. с целью завладения его двухкомнатной квартирой.

Для выполнения убийства Л. обратилась к своему знакомому, чтобы подыскать киллера. За то, чтобы найти исполнителя убийства, женщина предложила посреднику 300 долларов США, а киллеру пообещала вознаграждение в 20 тысяч долларов США.

Чтобы предупредить совершение тяжелого преступления, работники ГУБОП МВД Украины провели инсценировку убийства. Роль киллера исполнял сотрудник спецподразделения милиции. Он и передал злоумышленнице фотографии «убийства» ее бывшего мужа.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в г. Киеве по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 (покушение на убийство) и п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины до избрания судом меры пресечения.