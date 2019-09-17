"Издевательство над законом": активисты требуют не включать Киву во ВСК по расследованию нападений на активистов

Участники инициативы заявляют, что в Кивы есть конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследований.

Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" требуют не включать народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву в состав временной следственной комиссии по расследованию сведений относительно нападений на активистов.

Об этом сообщается на странице инициативы в Facebook.

"Нам хотелось бы напомнить всем депутатам, которые будут голосовать за состав ВСК, и господину председательствующему о том, что Илья Кива не может быть включен в состав ВСК, поскольку имеет очевидный конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследований. Так, в эфире на «Еспресо.TV» Кива заявил, что Екатерина Гандзюк является коррупционером. Это заявление было сделано еще тогда, когда Екатерина была жива и находилась в больнице после нападения. Отец Екатерины подал в суд на Киву и выиграл его. Суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала «Еспресо.TV». Чего Илья Кива не сделал до сих пор", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечают активисты, Кива находится в судебном противостоянии с еще одним активистом, чьё дело рассматривается во ВСК, — Сергеем Стерненко.

По данным инициативы, Кива неоднократно делал громкие заявления в его адрес, угрожал ему смертью и обвинял в преступлениях, которых Стерненко не совершал.

"При таких условиях нам кажется недопустимым допускать Илью Киву к работе во ВСК, поскольку совершенно очевидным является тот факт, что он будет всячески мешать объективному и честному расследованию, он лично в нем не заинтересован", - подчеркнули активисты.

Они также подчеркнули, что Регламент Верховной Рады не допускает включения в состав ВСК депутатов, имеющих личный интерес в расследовании.

"И мы призываем всех народных депутатов не допустить издевательства над законом, регламентом и здравым смыслом и не голосовать за тот состав ВСК, где будет замечен Илья Кива. Дело Екатерины Гандзюк и других активистов, которые пострадали от произвола местной власти, организованной преступности и МВД, является крайне важной и знаковой... Вы являетесь первым составом ВР, чья деятельность в сфере расследования системных преступлений может принести результаты и изменить все украинское общество. Но это невозможно при условии, если там окажется Илья Кива. Мы предостерегаем вас от такого шага и предупреждаем, что будем всячески противодействовать Комиссии в том случае, если в ней окажется Кива", - добавляют участники инициативы.

Как сообщал УНИАН, правозащитные и общественные организации требуют от Верховной Рады создать временную следственную комиссию по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов со сроком деятельности в один год.

Соответствующее заявление депутатских фракций, которую поддержали более 20 общественных и правозащитных организаций, было обнародовано 5 сентября на странице «Медийной инициативы за права человека» в Facebook.

Правозащитники напоминают, что в ноябре 2018 года была создана ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на общественных активистов. В отчете ВСК, который был утвержден ВР в июле 2019 года, указано на провалы правоохранительных органов во время расследования дел нападений на общественных активистов.

«Однако со стороны правоохранителей не было сделано ни одного заключения из отчета ВСК. Заказчики этих нападений продолжают находиться на свободе, ни один ответственный за саботаж расследования этих нападений не был привлечен к ответственности, а потерпевшие имеют небезосновательные опасения, что в ближайшее время эти дела начнут просто закрывать», - подчеркнули авторы заявления. Они убеждены, что только активный контроль со стороны парламента позволит довести расследование нападений на активистов до логического окончания - наказания всех заказчиков.