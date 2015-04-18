В Евпатории отключили украинские телеканалы

Как сообщает радио "Свобода", речь идет об отключении пяти каналов: 2+2, "Первого национального", "СТБ", "Украина" и "Энтер-фильм". В ленте на экране указано, что "телеканалы, которые не имеют российской регистрации, исключены из сетки вещания".

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В начале 2015 года крымские чиновники начали выяснять, могут ли они контролировать операторов кабельного телевидения, чтобы окончательно лишить крымчан возможности смотреть украинские телеканалы. Об этом шла речь на заседании так называемого "комитета государственного совета Крыма по информационной политике, связи и массовых коммуникаций" 27 января.

При этом на заседании сообщили, что, по данным мониторинга, в 97-98% случаев кабельные операторы уже "практически перестали транслировать украинские информационные и общественно-политические украинские каналы".