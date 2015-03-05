Ситуация со свободой СМИ в Крыму продолжает ухудшаться - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Миятович сегодня обнародовала пресс-служба ОБСЕ.

"Непрерывный демонтаж свободных СМИ в Крыму и разгон независимых и критических голосов является очень тревожным и вызывает обеспокоенность", - заявила Миятович.

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Она отметила, что „первой жертвой времен кризиса является правда, и это, безусловно, относится к Крыму”. „Я призываю тех, кто отвечает за ситуацию, прекратить цензуру в СМИ и обеспечить безопасность журналистов”, - заявила представитель ОБСЕ.

Раньше Миятович неоднократно выступала о ситуации со свободой СМИ в Крыму, отмечая, что были отключены и заменены российскими все украинские телеканалы, что журналисты, по меньшей мере, тринадцати независимых СМИ, и блогеры подверглись угрозам, нападениям, в том числе физическим, их допрашивали и похищали, конфисковывали или повреждали оборудование. Средства массовой информации крымских татар также подверглись экстенсивной цензуре, констатировала представитель ОБСЕ.