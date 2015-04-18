С оккупированного Крыма и зоны АТО переселены более 829 тысяч человек

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.Согласно оперативной информации, за сутки с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено 185 человек, в том числе из Донецкой, Луганской областей - 182, из Автономной Республики Крым и города Севастополь - 3 человека.

Читайте такжеБолее 80% жителей оккупированных территорий Донбасса не хотят покидать свои дома - социологВсего, по данным ГСЧС, из Донецкой, Луганской областей переселено 808 тыс. 872 человека, из Автономной Республики Крым и города Севастополь - 20 тыс. 501 человек, из которых 145 тыс. 501 ребенок и 384 тыс. 525 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Больше всего внутренне перемещенных лиц размещено в Луганской (162 тыс. 13 человек, из которых 12 тыс. 574 ребенка и 131 тыс. 476 инвалидов и лиц преклонного возраста), Харьковской (161 тыс. 772 человека, из которых 18 тыс. 783 ребенка и 108 тыс. 885 инвалидов и лиц преклонного возраста), Донецкой (106 тыс. 983 человека, из которых 22 тыс. 310 детей и 31 тыс. 256 инвалидов и лиц преклонного возраста), Днепропетровской (83 тыс. 172 человека, из которых 15 тыс. 582 ребенка и 39 тыс. 705 инвалидов и лиц преклонного возраста), Запорожской (61 тыс. 889 человек, из которых 15 тыс. 470 детей и 19 тыс. 202 инвалида и лица преклонного возраста), Киевской (37 тыс. 890 человек, из которых 8 тыс. 623 ребенка и 1 тыс. 482 инвалиды и лица преклонного возраста) областях и в г. Киев (39 тыс. 47 человек, из которых 10 тыс. 181 ребенка и 6 тыс. 102 инвалида и лица преклонного возраста).

Меньше всего переселенцев размещено в Тернопольской (2 тыс. 515 человек, из которых 646 детей и 846 инвалидов и лиц преклонного возраста), Черновицкой (2 тыс. 574 лица, из которых 822 ребенка и 378 инвалидов и лиц преклонного возраста), Ивано-Франковской (3 тыс. 299 человек, из которых 1 тыс. 022 ребенка и 449 инвалидов и лиц преклонного возраста), Закарпатской (3 тыс. 674 человека, из которых 1 тыс. 003 ребенка и 1 тыс. 075 инвалидов и лиц преклонного возраста), Ривненской (3 тыс. 637 человек, из которых 1 тыс. 069 детей и 1 тыс. 010 инвалидов и лиц преклонного возраста) и Волынской (3 тыс. 772 человека, из которых 1 тыс. 070 детей и 807 инвалидов и лиц преклонного возраста) областях.

"Местными органами исполнительной власти постоянно проводится поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных лиц. В настоящее время определен 891 объект различной формы собственности, в которых возможно размещение 15 тыс. 960 внутренне перемещенных лиц", - сообщили в ГСЧС.