Сенцов обнародовал единственное фото из российской тюрьмы

Украинского режиссера сфотографировали накануне Нового года-2016.

Освобожденный в рамках обмена с Российской Федерации украинский режиссер Олег Сенцов выложил свою единственную фотографию из тюрьмы в России.

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Фото он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Эта единственная фотография, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - написал режиссер.

По словам Сенцова, в России заключенным не положены ни телефоны, ни интернет, хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют.

"Я в подобных местах бывал крайне редко, только проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Получив возможность связи, я коротко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.