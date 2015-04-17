Много бойцов "Азова" отказались свидетельствовать по Иловайску из-за запрета комбата - военный прокурор

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Большая проблема у нас стала с допросами военнослужащих добровольческих батальонов, которые без команды не хотят допрашиваться, многих военнослужащих батальона "Азов" мы до сих пор не смогли допросить - они отказались, мотивируя это запретом командира батальона", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Матиоса, сам комбат "Азова" Белецкий ни разу не был допрошен.

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Военный прокурор также уточнил, что осталось несколько довольно знаковых процессуальных действий, которые нужно было выполнить, "но по разным обстоятельствам, мы их не можем выполнить".

"Нужно допросить четырех лиц, показания которых очень важны для конечной квалификации тех обстоятельств, тех событий, которые происходили. Экспертиза, фактически, закончена по Иловайску, но не подписана", - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, на сегодня документально подтверждена гибель 459 человек в боях под Иловайськом в августе прошлого года.